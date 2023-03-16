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НовостиВладивосток16 марта 2023 10:34

В Приморье усилят меры безопасности объектов инфраструктуры от беспилотников

Об этом распорядился губернатор Олег Кожемяко
Дарья ИЩУК
Вопрос обсуждали на заседании региональной антитеррористической комиссии.

Вопрос обсуждали на заседании региональной антитеррористической комиссии.

Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился усилить меры безопасности объектов инфраструктуры. Вопрос обсуждали на заседании региональной антитеррористической комиссии в четверг, 16 марта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Глава региона подчеркнул, что предприятия энергетики и военно-промышленного комплекса необходимо оснастить специальным оборудованием по противодействию беспилотникам. Средствами контроля и наблюдения также надо обеспечить транспортную и коммунальную инфраструктуру.

Кроме этого, правоохранительные органы усилили работу по предотвращению преступлений террористической направленности. Начались проверки мигрантов, в том числе мест их проживания и работы. Dv.kp.ru писал о том, что сотрудники Центра по противодействию экстремизма, росгвардейцы и полицейские Артема провели в городе очередной рейд. В отдел полиции доставили 68 мигрантов.

Также губернатор обозначил, что одной из основных задач правительства края сейчас является активное вовлечение молодежи в общественные процессы. Он считает, что акценты надо делать именно на патриотическое воспитание.

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