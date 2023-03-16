В Приморье усилят меры безопасности объектов инфраструктуры от беспилотников

Вопрос обсуждали на заседании региональной антитеррористической комиссии. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился усилить меры безопасности объектов инфраструктуры. Вопрос обсуждали на заседании региональной антитеррористической комиссии в четверг, 16 марта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Глава региона подчеркнул, что предприятия энергетики и военно-промышленного комплекса необходимо оснастить специальным оборудованием по противодействию беспилотникам. Средствами контроля и наблюдения также надо обеспечить транспортную и коммунальную инфраструктуру.

Кроме этого, правоохранительные органы усилили работу по предотвращению преступлений террористической направленности. Начались проверки мигрантов, в том числе мест их проживания и работы. Dv.kp.ru писал о том, что сотрудники Центра по противодействию экстремизма, росгвардейцы и полицейские Артема провели в городе очередной рейд. В отдел полиции доставили 68 мигрантов.

Также губернатор обозначил, что одной из основных задач правительства края сейчас является активное вовлечение молодежи в общественные процессы. Он считает, что акценты надо делать именно на патриотическое воспитание.

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