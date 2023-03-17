На сбежавшего заключенного в Приморье завели уголовное дело

Местность изучал личный состав, используя служебно-розыскных собак. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН Приморья

На заключенного, который сбежал из колонии в Заводском в Приморье, завели уголовное дело. Несколько дней полиция разыскивала беглеца, осужденного за тяжкие преступления, сообщает «КП – Владивосток».

Иванченко В. – разбойник и убийца – должен был всего четыре года отбыть в колонии-поселении до конца срока. Теперь, согласно ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег), его пребывание в заключении явно увеличится. Наказание подразумевает четыре года принудительных работ, либо лишение свободы.

– Задержанный 1981 года рождения был доставлен в отдел полиции Артема. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу, – отметили в приморском УМВД.

Сотрудники ведомства с 9 марта почти трое суток искали заключенного. Чтобы поймать опасного беглеца, в Шкотовском районе были выставлены патрули ДПС – они останавливали и досматривали автомобили в Артеме, Кневичах и Заводском.

Все это время местность изучал личный состав, используя служебно-розыскных собак. Так, в поле (видимо, близ колонии) животные обнаружили личные вещи преступника и вывели полицейских к месту его отхода.

– Беглец был задержан сотрудниками отдела полиции № 26 МО МВД России «Большекаменский» капитаном полиции Дмитрием Заборьевым и майором полиции Евгением Чайниковым в поселке Шкотово.

В поселке Иванченко зашел в продуктовый и там попался полицейским.

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