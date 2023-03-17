Первая толкнула и покрыла матом: в Приморье женщина, на которую якобы напал обувщик, могла его оклеветать

В ситуации разбирается полиция. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Владивостока рассказала, что на нее набросился с кулаками обувщик за то, что она выкинула в его своеобразную мусорку-шину пустую пачку от табачных изделий. Женщина возвращалась из больницы, когда с ней приключилась эта беда. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Amur Mash.

По словам 45-летней Миланы Умаровой, у нее проблемы со спиной. Она как раз вышла из кабинета мануального терапевта, когда на нее набросился мужчина. Женщина уверяет, неизвестный внезапно выскочил из помещения с вывеской «Ремонт обуви», два раза ударил ее в грудь, оскорбил и забежал обратно.

Пострадавшая рассказала, что обратилась за помощью в полицию. Но, по ее словам, дело на нападавшего так и не завели, он по-прежнему «караулит» свою урну и чинит обувь. Так ли это на самом деле, корреспондент «Комсомолки» уточнила в пресс-службе МВД по Приморскому краю. В ведомстве объяснили, что заявление от женщины действительно было и сотрудники полиции отправились на место, где произошел конфликт.

– Мужчина сделал замечание, на которое жительница Владивостока ответила нецензурной бранью и оскорблениями, после чего толкнула его. Гражданин зашел в помещение ремонтной мастерской и больше не выходил оттуда.

Оказалось, что у этой истории две стороны медали. Кто врет, а кто говорит правду, выяснит полиция. По словам пострадавшей, у ТЦ на Сахалинской, где все это произошло, есть видеокамеры. Значит не должно возникнуть проблем в поиске истины. На данный момент проводится проверка инцидента.

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