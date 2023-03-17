Администрацию Владивостока обвинили в монополии на вывоз тел умерших

«Некрополь» получил исключительное право на перевозку тел умерших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комиссия УФАС огласила решение, вынесенное в адрес администрации Владивостока. Ведомство обвинили в предоставлении МБУ «Некрополь» преимущества в вывозе тел умерших с места смерти до морга за счет бюджетных средств.

Благодаря администрации «Некрополь» получил исключительное право на перевозку неопознанных тел и тел погибших в ДТП. При этом такая услуга не входит в гарантированный перечень, а значит, может оказываться любой другой организацией.

Комиссия Приморского УФАС нашла в этом признаки дискриминации и ограничения конкуренции. Мэрия нарушила часть 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. В течение 10 рабочих дней появится решение и предписание, где будет установлен порядок действий для устранения нарушения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что УФАС уже не в первый раз привлекает к административной ответственности МБУ «Некрополь». В прошлый раз муниципальная организация проигнорировала предписание ведомства о прекращении ограничения конкуренции в сфере похоронного бизнеса. Нарушение закона стоило «Некрополю» 500 тысяч рублей.

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