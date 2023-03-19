Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал поручения включить Владивостокскую крепость в число особо ценных объектов культуры

Документ разработан по итогам встречи с советником президента Российской Федерации по вопросам культуры и искусства. Фото: Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал перечень поручений, которые касаются Владивостокской крепости. В соответствии с одним из поручений начнется работа, цель которой официально присвоить крепость к особо ценным объектам культурного наследия.

Документ разработан по итогам встречи с советником президента Российской Федерации по вопросам культуры и искусства Владимиром Толстым. Заместитель директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Афанасий Гнедовский отметил, реализация этого предложения позволит Музею-заповеднику более эффективно управлять одним из своих ключевых филиалов.

Эксперт уверен, это станет репутационной точкой роста для Владивостока и Приморья в целом, потому что ближайшие памятники истории, включенные в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, расположены к западу от Уральского хребта.

Согласно другому поручению, начинается подготовка к тому, чтобы 2024-й год в Приморском крае стал Годом Владивостокской крепости. Приморцам раскроют ее туристический и рекреационный потенциал. Объект будут использовать в качестве познавательного инструмента военно-патриотического воспитания.

Впрочем, не дожидаясь проведения в крае Года крепости, также поручено в рамках реализации регионального проекта «Культурно-патриотическое воспитание школьников» уже в 2023 году включить это место в маршрут для ребят.

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