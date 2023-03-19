Авария случилась в центре города. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке утром 19 марта в районе улицы Светланская, 80 произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, повреждения получили минимум пять автомобилей, пострадало два пассажира. Из-за ДТП практически полностью заблокирован проезд для других водителей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На данный момент известно, что водитель Lexus не выдержал дистанцию и врезался в Nissan AD, а он от удара въехал в припаркованный Toyota Prius. После этого Lexus сразу же столкнулся еще с двумя «приусами». В пресс-службе МВД по Владивостоку пока не подтвердили информацию о пострадавших, корреспондент «Комсомолки» ждет официальной информации. Но судя по кадрам, удары на машины пришлись очень сильные, у одного из «приусов» выбило заднее стекло.

Напомним, ранее в Надеждинском районе Приморского края мужчину придавило грузовиком. Mazda Bongo двинулся вперед, когда владелец авто вышел из салона. В результате 67-летний мужчина получил смертельные травмы от собственной машины.

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