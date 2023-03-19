Родители подавали их через окно: В Приморье пожарные спасли из горящего дома семью с тремя детьми

Спасатели приехали на место возгорания за четыре минуты. Фото: Артем КИЛЬКИН

18 марта в поселке Заводской Артемовского городского округа в двухэтажном многоквартирном доме случился пожар. Пожарные прибыли на место спустя четыре минуты после вызова и спасли семью с тремя детьми, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Когда спасатели подъехали к горящему дому, из окна на втором этаже вырывалось пламя и едкий дым. В санузле в конце общего коридора горел строительный мусор. Из отрезанной дымом квартиры при помощи трехколенной лестницы специалисты спасли три ребенка, их через окно подавали родители. Затем пожарные спасли взрослых.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала как приморские пожарные спасли из огня трех маленьких детей, оставленных без присмотра родителями. Настоящим героем стал начальник 40-й пожарной части Шкотовского района Сайхан Алиев, который проник в горящее здание, где в дыму под одеялом прятались ребята, и смог передать их через окно коллегам.

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