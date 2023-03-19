Люди тушат огонь снегом: на трассе в Приморье загорелся автомобиль

Люди помогают водителю. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на дороге в сторону микрорайона Седанка загорелась машина. Водитель успел выбежать из салона, неравнодушные люди паркуют неподалеку свои авто и помогают потушить транспорт снегом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очевидцы сообщают, что прямо из-под капота валят огромные клубы дыма и языки пламени. Минимум четыре водителя выбежали помогать человеку, который попал в беду.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про похожее ЧП на трассе в Приморье. Прямо на дороге загорелся габаритный транспорт. Водитель авто решил преодолеть перевал, несмотря на вырывающиеся из-под машины языки пламени. Один из участников движения снял происходящее на видео: на кадрах груженый лесовоз, забирающийся в горку. С водительской стороны вырывались языки пламени, вся кабина в дыму, но водитель уверенно продолжал движение, пытаясь преодолеть подъем.

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