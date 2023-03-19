На улицы Владивостока после «зимней спячки» вернулись электросамокаты

Самокаты вновь появились на улицах Владивостока. Фото: Яна АСТАХОВА

На улицах Владивостока вновь появились желтые электросамокаты, вокруг которых было так много шума в прошлом году. На улочках, где растаяли снег и лужи, люди уже с удовольствием катаются на ярком альтернативном транспорте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Самокаты «кучкуются» в популярных точках города, а порой их можно найти даже в самых неожиданных местах – в отдаленных районах среди жилых домов или в подземных пешеходных переходах.

Напомним, что с этим интересным транспортом первой в город зашла компания Whoosh, которая есть уже в более 40 городах России. Прелесть в том, что эти самокаты не нужно будет возвращать туда, где брали. Покатались – пристегиваете к столбу, и ваша поездка завершена.

Нужно всего лишь навести камеру вашего телефона на QR-код, который изображен на самом устройстве, перейти по ссылке и скачать специальное приложение. Займет процесс загрузки не больше пяти минут.

Можно заранее перед поездкой скачать себе на смартфон бесплатное приложение RedLight (6+) в магазине, которым вы привыкли пользоваться. На карте в приложении вам высветятся ближайшие самокаты, их цена и уровень заряда с примерным прогнозом, на сколько километров поездки вам хватит покататься.

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