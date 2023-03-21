Выхватил из рук и скрылся: во Владивостоке пьяный мужчина забрал гаджет у ребенка и убежал от толпы школьников

Заявление в полицию написал отец мальчика. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке полицейским удалось найти злоумышленника, который выхватил у 8-летнего ребенка телефон и скрылся в неизвестном направлении. 37-летний мужчина признался, что сделал это из личных корыстных целей, на него завели уголовное дело за грабеж, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Заявление в полицию написал отец мальчика. Его сын возвращался с друзьями домой из школы и дал телефон своему другу, чтобы он записал номер. В это время мимо проходил неизвестный мужчина, он вырвал гаджет из рук школьника и убежал. Ребята попытались догнать негодяя, но у них не получилось. Когда мужчину задержали, он сказал, что не отдавал отчета своим действиям, потому что был пьян. Телефон ребенку вернули.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как рецидивист ограбил 13-летнего школьника в подъезде. Он запугал свою жертву и забрал у мальчика деньги. Оперативники вскоре задержали подозреваемого и выяснили, что ранее он уже был судим за убийство и в 2017 освободился из колонии.

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