На объекте увеличилось количество техники и рабочих. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Строительство самой крупной школы в Приморье должно завершиться к концу 2023 года. Рассчитано учреждение на 1275 детей, а находиться оно будет в районе Патрокла во Владивостоке. В правительстве края рассказали, что губернатор Олег Кожемяко 21 марта лично проверил ход работ на объекте. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Губернатор отметил, что район, в котором будет расположена школа, активно развивается. В нем уже появились несколько детских садов, а в ближайшее время порадует местных жителей и современная школа, площадь которой более 24 тысяч квадратных метров.

Расположена крупнейшая школа будет во Владивостоке. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Кроме того, в здании установят современное оборудование. Не оставят школьников равнодушными также бассейн, спортивные и актовые залы. По словам Олега Кожемяко, преподавать в учреждении будут самые квалифицированные педагоги.

Строительство современной школы с бассейном завершится к концу этого года. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

– Строительство школы планируется закончить в конце текущего года. Строители дополнительно усилят группировку рабочих, увеличат количество техники. Летом планируется провести работы по благоустройству территории, – добавил он.

Самая крупная и современная школа во Владивостоке отличится необычными архитектурными решениями. Строится она в рамках национального проекта «Образование». В рамках него в Приморье возведут еще три школы в 2024 году. Находиться они будут во Владивостоке, Уссурийске и Надеждинском районе.

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