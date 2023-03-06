Бросил в подвальную яму умирать: в Приморье спасают покалеченного пса

Несчастный пес почти сутки провел возле подвала в ожидании помощи. Фото: скриншот из видео.

Мир не без добрых людей. Именно с этой строчки хочется начать длинную историю несчастного израненного пса из Приморья. Животное бросили на произвол судьбы, оставив умирать. Собаку сбил неизвестный автомобилист, а после, решив не возиться, скинул четвероногого в ближайшую подвальную яму. Все это произошло на глазах у детей. Один из мальчиков, придя домой, рассказал обо всем бабушке, и закрутилось. Подробности душещипательного случая – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все началось с того, что поздним вечером выходного дня на номер приюта «Аристократ», который стал известен в широких кругах благодаря истории ротвейлера Лакки, поступил звонок. Обычно, как говорит зоозащитница из Арсеньева Елена Гринева, в такое время все службы приюта уже не работают, соответственно и трубку никто не снимает. В этот раз сработало то ли предчувствие, то ли интуиция, и сотрудники ответили на телефон.

– Раздался взволнованный обеспокоенный и дрожащий женский голос. Женщина переживала, ее волнение передавалось на расстоянии. Сквозь слезы она сбивчиво рассказала об ужасной истории, которую ей поведал внук, пришедший с прогулки.

ЖЕСТОКАЯ РАСПРАВА

Днем на трассе в Арсеньеве неизвестный на автомобиле сбил собаку. Водитель вышел из машины и отнес покалеченного пса к стоящему недоделку зданию и бросил его в подвальную яму. В этот момент рядом гуляли ребята, которые видели все происходящее. Мальчишки подбежали к яме и увидели собаку, которая не могла даже подняться на лапы. Пес рычал, проявлял агрессию – то ли из-за особенностей характера, то ли от страха и боли.

Дети разбежались по домам. Один из мальчиков рассказал о случившемся своей бабушке. Женщина, услышав историю собаки, которую бросили умирать в яме, не смогла остаться в стороне. Вместе с внуком они направились к тому месту, где лежало животное. Пес по-прежнему не подпускал к себе, скалился и рычал. Самостоятельно достать его из западни не удалось. Тогда спасители накормили зверька колбасой и начали обзванивать все возможные зоозащитные организации – искали помощи.

– Увы, везде получали отказ. Кто-то не имел возможности приехать, где-то просто не было места для размещения еще одной собаки. Да оно и понятно – всякое бывает. Но наша спасительница не сдавалась, за что ей огромное спасибо. Она искала варианты решения вопроса, и вот уже под ночь, отчаявшись, она позвонила в приют, – рассказала Елена Гринева.

На звонок-то, конечно, ответили, но раздался он очень поздно – когда все сотрудники были дома. Тогда в учреждении приняли решение ждать утра. В 7 часов следующего дня все были подняты по звонку: бригада службы отлова, ветеринарный врач – все они уже были на том самом месте, где лежал бедолага.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Врач очень трепетно завязал псу морду, чтобы тот не набросился на сотрудников во время укола и погрузки в автомобиль. То ли бедняга устал, то ли почувствовал, что пришла помощь, но повел он себя очень спокойно. С места происшествия собаку после всех манипуляций забрали в клинику для дальнейшего осмотра.

– Вы видели эти глаза? Они невозможные, они смотрят прямо в душу. Блэк – так я его назвала. Теперь находится под нашей с вами защитой и опекой. Я не смогла остаться в стороне от его беды. Не знаю, быть может, он пришел к нам на место Лакки, но только со своей не менее жестокой историей. Историей, которая не укладывается в голове. Как сейчас спит этот водитель? Спокойно ли ему? Не знаю. Но моя душа точно не на месте. И я всеми силами буду помогать этому очаровательному мальчонке встать на ноги. И, конечно же, я буду признательна всем, кто откликнется на историю Блэка и поддержит. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров «Аристократа». Ему сделали первичный осмотр и все необходимые процедуры. Уже завтра мы свяжемся с клиникой и доставим парня для дальнейшего обследования и лечения туда, – отчиталась зоозащитница.

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