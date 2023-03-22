На заседании обсудили меры, которые помогут предотвратить аварии. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Почти 30 километров самых аварийных дорог в Приморье оборудуют барьерными ограждениями. Они разделят транспортные потоки, что снизит количество ДТП в крае. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в правительстве Приморья, меры по снижению ДТП обсудили на заседании краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством губернатора Олега Кожемяко. По данным краевого ГИБДД, чаще всего причинами аварий становится выезд автомобиля на встречную полосу, а наиболее опасными считаются следующие участки: с 30 по 31 километры трассы Артем – Находка – порт Восточный, с 66 по 68 километры дороги Осиновка – Рудная Пристань, 32 и 74 километры дороги Раздольное – Хасан.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Зайцев доложил главе Приморья, что в прошлом году было смонтировано 26 километров барьерного ограждения, в этом году специалисты проделают примерно такую же работу. Помогут предотвратить аварии и знаки ограничения скорости, которые в ближайшее время установят на опасных участках трасс.

Олег Кожемяко обратил внимание, что до начала туристического сезона необходимо оборудовать пешеходные зоны, ограждения и настроить освещение на дорогах к популярным местам для отдыха. Кроме того, что он также поручил усилить работу с детьми по пропаганде правил дорожного движения.

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