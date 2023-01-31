Участок трассы Владивосток-Находка-порт Восточный откроют весной этого года

Новую трассу на Находку предлагали не достраивать до конца. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Весной 2023 года в Приморье откроется участок строящейся дороги в Шкотовском районе Владивосток-Находка-порт Восточный. Планируется запустить шкотовскую часть автодороги. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко. Губернатор включил трассу в одну из проблем на пути к открытию угольного порта «Суходол», сообщает «КП – Владивосток».

Несмотря на то, что строительство новой автодороги является одним из приоритетных в регионе, губернатор остался недоволен проделанной работой. Сейчас, по его словам, транзит частично доходит до Большого Камня, однако она должна соединять порты Находки, включая такие объекты как НЗМУ (Находкинский завод минеральных удобрений) и транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2».

Стоит отметить, что трасса Владивосток-Находка-порт Восточный является чуть ли не главным и дорогим незавершенным проектом в регионе на данный момент. В прошлом году счетная палата РФ предложила властям Приморья отказаться от достройки дороги. Средняя цена 1 километра составляет порядка 2,8 миллиарда рублей. При этом предварительная стоимость оценивалась в 309 миллиардов рублей. Сейчас реализация проекта намечена на 2026 год.

«Суходол» на 20 миллионов тонн планировалось сдать еще два года назад, только тогда мощности терминала должны были достигнуть 70 миллионов тонн. Запустить объект окончательно собираются в этом году. Отчитываясь перед полпредом в ДФО Юрием Трутневым, Кожемяко рассказал, что помимо угольного порта в крае ведется работа над пятью другими объектами, но ж/д пути не позволяют работать в быстром темпе из-за высокой нагрузки на инфраструктуру. В частности, наблюдается нехватка составов и ограничены мощности железной дороги.

После совещания об итогах социально-экономического развития края в 2022 году и планах работы на 2023 год Юрий Трутнев заявил, что работу по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей нужно ускорить.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что Олег Кожемяко предложил расширять Транссибирскую магистраль от Волочаевки в Хабаровском крае до Находки еще в прошлом году. Он также отметил, что железнодорожные перевозки дешевле и удобнее Северного морского пути, а использование сухих грузовых терминалов – стратегическая задача для России.

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