Новый дом культуры появится в Приморье на месте сгоревшего клуба

Открытие дома культуры пройдет в апреле 2023 года. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье новый дом культуры откроется в апреле 2023 года в селе Верхняя Бреевка Чугуевского округа. Расположен он будет на месте сгоревшего в 2017 году местного клуба. На строительство объекта было направлено более 90 миллионов рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Губернатор края Олег Кожемяко 22 марта побывал на площадке и проверил готовность к открытию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новый дом культуры является важным социальным объектом, ведь в селе и близлежащих населенных пунктах проживают около 8000 человек, которые с нетерпением ждут его открытия. Кроме того, в здании будет библиотека, сценический зал с современным оборудованием и помещения для кружков, посещать которые смогут приморцы всех возрастов.

Рабочие продолжают благоустраивать территорию возле объекта. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

– Объект нужный и важный, и мы продолжим развивать сельские клубы и дома культуры, обеспечивать библиотеки, помогать с оснащением оборудованием, – сказал глава Приморья.

В здание завезут современную аппаратуру. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Рабочие продолжают благоустраивать территорию возле нового дома культуры и подготавливать объект к яркому открытию.

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