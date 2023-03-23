Ограничения сняли в восемь утра. Фото: КП – Владивосток

Густой туман во Владивостоке стал причиной плохой видимости на дорогах. Именно поэтому ГИБДД города вечером 22 марта временно ограничили движение для всех видов транспорта на нескольких участках дороги. Открыли проезд Седанка – Патрокл уже утром 23 марта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Движение по трассе Седанка – Снеговая – до развязки Дальхимпром закрыли в обоих направлениях в среду, 22 марта, около девяти часов вечера. Кроме того, чтобы на многих участках дорог дежурили экипажи ДПС.

Как сообщили в ГИБДД Владивостока, сняли ограничения для всех транспортных средств на участке поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл и в районе Снеговой Пади 23 марта около 8:30 утра. Несмотря на это, из-за сильного тумана водителям следует сохранять бдительность и аккуратность на дорогах.

В случае необходимости водители могут обращаться за помощью в подраз0деления в круглосуточном режиме. Телефон дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56.

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