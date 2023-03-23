Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики. Фото: Олег Укладов

Заболеваемость гриппом и простудой продолжает расти в Приморье. Несмотря на это, количество пациентов, заразившихся covid-19, значительно снизилось. Об этом рассказали в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве отметили, что, по данным за прошлую неделю, с 13 по 19 марта, заболеваемость гриппом и ОРВИ превышала уровень эпидимического порога на 1,3 процента, а среди возрастной группы 15 лет и старше – на 88,3 процента. Однако в крае резко сменились показатели заболеваемости коронавирусом. Впервые за долгое время за сутки в Приморье выявлено всего 40 случаев, а на амбулаторном лечении находятся почти 400 человек. Статистика covid-19 в других регионах России немного хуже.

В Роспотребнадзоре Приморья, просят соблюдать меры профилактики, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и так далее.

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