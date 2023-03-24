Пассажирский автобус перевернулся на федеральной трассе в Приморье

Автобус перевернулся в пригороде Владивостока. Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП произошло утром 24 марта во Владивостоке. Водитель не смог справиться с управлением автобуса на скользкой трассе, из-за чего чуть не поплатился жизнью. Кадры с места событий появились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случилось все в районе улицы Маковского, 18. Вероятнее всего, водитель превысил скорость, из-за чего Nissan Vanette начало заносить на скользкой трассе, а после и вовсе перевернуло. О пострадавших и погибших не сообщается. На месте работают специалисты, которые выясняют все детали происшествия.

В комментариях к видео приморцы пишут, что причиной ДТП стал гололед.

Напомним, ранее «КП–Владивосток» писала, что движение на нескольких участках трасс в приморской столице было временно ограничено для всех видов транспорта. Причиной этому были сильные туманы и плохая видимость. Автомобилистов просят соблюдать бдительность.

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