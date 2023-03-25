Синоптики рассказали о погоде в Приморье на последнюю субботу марта

Прогноз погоды на 25 марта 2023 года. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В последнюю субботу марта, 25 числа, на погоду в Приморье влияет гребень антициклона, сообщают синоптики портала «Примпогода». По их данным, в регионе в течение дня ожидается переменная облачность, будет без осадков. Умеренный ветер дует с юго-запада. Температура воздуха прогреется до +5...+10°C, передает «Комсомольская правда – Владивосток».

В краевом центре 25 марта переменная облачность, снега или дождя не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +6...+8°C, в утренние часы прохладнее – около -2°C.

В Уссурийске почти аналогичная ситуация: без осадков, утром ветер слабый, в течение остального дня умеренный. Температура воздуха +7...+9°C, в утренние часы примерно -4°C.

В приморском городе Находка ветер слабый до умеренного.Температура воздуха +7...+9°C, утром столбики термометров покажут до -2°C.

Отметим, специалисты прогнозируют, что в воскресенье, 26 марта, обстановка изменится. В северных районах Приморского края ожидается снег. В начале новой рабочей недели потеплеет, но с середины будней погода вновь начнет ухудшаться.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

По наблюдениям метеорологов в прошлые годы (с 1917 по 2022) во Владивостоке 25 марта была холодная погода. Минимальная температура воздуха в 1957-м составила -13,8 °С. Максимальная же поднялась до +15,1°С, это было в 2014 году.

За весь период наблюдений дождь наблюдался в 12, снег – в 24, метель – в 7, поземок – в 4, туман – в 19 случаях, мокрый снег – в 1942, 1985, 2008 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (35 миллиметров) выпало в 1918-м. Штормовой ветер (27 метров в секунду) регистрировался в 1987 году.

КСТАТИ

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Голосование проходит в период с 20 по 27 марта (подробнее)

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