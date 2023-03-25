Владивосток и китайский Циндао свяжет новый авиарейс

Международный аэропорт имени Владимира Арсеньева во Владивостоке готов принять новый рейс. Фото: Антон ПЕТЛИЦА

В Приморье продолжает налаживаться авиасообщение с Китаем. С апреля из краевой столицы запустят рейс в Циндао, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на местный МИД РФ.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Beijing Capital Airlines поднимется в небо Поднебесной уже 17 апреля. Ожидается, что частота полетов составит два раза в неделю.

Кроме того, уже в это воскресенье, 26 марта, должен состояться первый полет по маршруту Владивосток – Харбин. Рейсы будут совершать два раза в неделю (четверг и воскресенье), и билеты, к слову, уже приобрести довольно сложно. 28-го же числа из Владивостока самолет полетит в Пекин. Оба направления обслуживает дальневосточная компания «Аврора».

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции стала причиной длительного перерыва в сообщении и обмене туристами между двумя странами. Спустя три года, в январе 2023 года, Китай заявил, что открывает границы. В настоящее время идет налаживание забытых связей – возобновляются авиа-, жд- и другие виды сообщений, готовятся туры.

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