Первые самолеты из Владивостока в Китай полетят уже в воскресенье

Рейсы в Харбин будут выполняться 3 раза в неделю. Фото: ПЕТЛИЦА Артем.

Международный аэропорт Владивостока сообщил о возобновлении популярный рейсов по маршруту Владивосток-Харбин и Владивосток-Пекин. Выполнять полеты по направлениям будет компания «Аврора». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 26 марта 2023 года рейсы в Харбин будут выполняться 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. А в Пекин все желающие смогут улететь по вторникам и субботам.

Известно, что все рейсы будет выполнять воздушное судно Airbus A319 вместимостью 128 пассажирских кресел.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что билеты на маршруты раскупали как горячие пирожки. Билет до Харбина в одну сторону стоит от 7 700 рублей, туда-обратно – около 16 000.

Также из Владивостока с апреля запустят рейс в Циндао. Самолет Airbus A320 авиакомпании Beijing Capital Airlines поднимется в небо Поднебесной уже 17 апреля. Ожидается, что частота полетов составит два раза в неделю.

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