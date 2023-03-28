На Камчатке сельская медсестра судилась с работодателем из-за невыплаты премии при выходе на пенсию

Женщина проработала в больнице более 15 лет. Фото: Ксения Высотина

На Камчатке медсестре пришлось судиться с медицинским учреждением, чтобы получить премию при выходе на пенсию. Прокуратура Усть-Большерецкого района провела проверку после обращения бывшей главной медсестры районной больницы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в прокуратуре Камчатского края, женщина проработала в учреждении более 15 лет, однако ей все равно отказали в премиальном вознаграждении при выходе на пенсию. Следует отметить, что в по закону ей положена выплата в размере одного оклада.

Отступать местная жительница не собиралась. Дело дошло до суда, который женщина успешно выиграла у госучреждения. Именно поэтому работодателю придется выплатить экс-сотруднице положенную сумму. Прокуратура проследит за выполнением решения суда, после того как приговор вступит в законную силу.

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