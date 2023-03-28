Работы выполняются с 114 по 122 километры. Фото: АО «Примавтодор»

Ремонт на участке трассы Раздольное – Хасан в районе села Андреевка закончится в октябре 2023 года. Дорога пользуется популярностью в летний сезон. Подрядчик отмечает, что регулировать движение специалисты будут самостоятельно, чтобы избежать пробок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в правительстве Приморья во вторник, 28 марта, дорожные службы уже приступили к фрезерованию участка, а выполняются работы со 114 по 122 километр в рамках нацпроекта. Специалистам предстоит снять старое покрытие, выкопать пучины и привести дорогу в нормативное состояние. С наступлением тепла на территорию уже заехали самосвалы, погрузчик, рабочие и мастер.

– С пятницы планируем отправить звено землеройки и начать замену пучинистого грунта. Далее в конце апреля приступим к укладке асфальтобетонной смеси, – рассказал генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

На трассе действует реверсивное движение. По словам подрядчика, специалисты будут сами регулировать его, чтобы избежать пробок. Следует отметить, что в 2023 году на трассе Раздольное – Хасан уже были ремонтные работы, но проходили они со 133 по 141 километр.

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