Версия о маньяке не подтвердилась: названа иная причина, почему у трупа, найденного в подвале на Камчатке, оторвана голова

Следственный комитет продолжает проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились новые подробности жуткой истории, которая встревожила жителей Петропавловска-Камчатского. Оказалось, что у гниющего трупа, который нашли в подвале, голова отделилась от тела. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

О том, что у 59-летнего не было головы, впервые написали в социальных сетях. После этого некоторые подумали, что в истории замешан криминал. Однако в пресс-службе Следственного комитета по Камчатке корреспонденту «Комсомолки» опровергли эту теорию.

Как рассказал представитель ведомства, голова отделилась по естественным причинам – из-за гниения тела. Остальные детали пока неизвестны, в том числе и причина смерти. Специалисты продолжают проверку.

Тело нашли в подвале дома. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета.

Напомним, что это не первый случай, когда на Камчатке находят труп без головы. В микрорайоне Петропавловска-Камчатского собака принесла череп, а позже удалось обнаружить и тело покойного, которым оказался 38-летний местный житель, пресс-секретарь городского суда.

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