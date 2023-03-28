На директора дорожного МУПа на Камчатке заведено уголовное дело из-за сокрытия 9 миллионов рублей

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке заведено уголовное дело в отношении 63-летнего директора муниципального предприятия, которое занимается строительством и ремонтом дорог в крае. Мужчина подозревается в сокрытии налогов в особо крупном размере. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В СУ СК по Камчатскому краю сообщили, что руководитель предприятия с декабря 2021 года по февраль 2023 года имел возможность погасить недоимку по налогам. По версии следствия, он специально сокрыл более девяти миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание по налоговой задолженности.

Сотрудники правопорядка завели уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ. Специалисты продолжают выяснять все детали происходящего.

Напомним, «КП – Дальний Восток» писала, что на Камчатке заместителя главы Вилючинского городского округа задержали из-за подозрений в махинациях с госконтрактами. По версии краевого СК, компания сына Владимира Васькина получила госконтракт на благоустройство городской территории.

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