Памятник приморским медикам установят во Владивостоке

Жители города нарисуют эскиз будущего памятника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке установят памятник приморским медикам. Находиться он будет в районе ТГМУ, недалеко от автобусной остановки «Инструментальный завод», где уже в 2023 году откроется новое общественное пространство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков в своем официальном Telegram-канале, определят, как будет выглядеть будущая скульптура, сами жители города. Для этого им необходимо придумать эскиз, отражающий образ медицинского работника, который трудится и помогает жителям Приморья:

– Мы принимаем заявки на создание эскизного проекта. Участие в конкурсе могут принять профессиональные скульпторы, архитекторы, творческие коллективы, союзы, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Следует отметить, что участникам необходимо предоставить макет с 11 апреля до 1 мая. Подведение итогов и награждение состоятся в период со 2 мая по 15 июля.

По словам Константина Шестакова, победители конкурса получат премии: 60 тысяч рублей – за первое место, 30 тысяч рублей – за второе, 10 тысяч рублей – за третье.

Узнать подробнее об условиях конкурса можно по телефону: 8 (950) 28-14-628.

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