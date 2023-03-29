Почему не как у китайцев? Погранпереходы Приморья все еще вызывают вопросы у Трутнева

В ДФО только две трети постов соответствуют требованиям. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, как и ожидалось, прибыл в Приморье после своего визита на Чукотку для представления нового врио губернатора Владислава Кузнецова. В нашем регионе объектом внимания полпреда стала российско-китайская граница. Состояние КПП Трутнев оценил фразой «сегодня чуть светлее» на погранпереходе в Краскино, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– <...> Организация осмотра и пропуска машин – мы делаем это медленнее, чем китайская сторона. Я задал вопрос: почему это вызывает такую асинхронность? Мы сейчас настаиваем, что надо им переходить на 24-часовой режим, они нам говорят, что они и с существующим режимом обрабатывают транспортный поток быстрее, чем мы. Выход из этой ситуации видится в организации таможенного осмотра вне пункта погранперехода, на складе временного хранения, и потом уже, так сказать, в закрытом режиме транспорт проходит дальше, – сказал Юрий Петрович, – <...> сегодня чуть светлее, потому что ведутся работы. Скорость прохождения грузов надо увеличить.

Другие вопросы полпреда также были связаны со сравнениями с Поднебесной. Например, почему у китайцев хватает складов, а у нас – нет. К слову, в ДФО только 58 из 80 постов отвечают всем требованиям.

«Комсомольская правда – Владивосток» неоднократно писала о спартанских условиях на пунктах пропуска, однако губернатор Приморья Олег Кожемяко анонсировал модернизацию КПП. Тем не менее далеко не в первый раз погранпереходы вызывают недовольство полпреда.

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