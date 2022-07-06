Полпред президента в ДФО отчитал Минтранс за ужасное состояние погранпереходов Приморья

Только 58 из 80 постов функционируют и всего восемь соответствуют нормам. Фото: Социальные сети

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отчитал чиновников за плачевное состояние пограничных переходов на Дальнем Востоке на совещании Совета безопасности РФ в Хабаровске. По его словам, только 58 из 80 постов функционируют и всего девять соответствуют нормам. При этом большая часть грузопотока (80%) проходит через 12 точек.

– На их модернизацию и техническое оснащение деньги Минтрансу выделены, тем не менее, по целому ряду пунктов сроки строительства постоянно переносятся. <…> Считаю, что решение вопросов транспортировки экспортно-ориентированных грузов сегодня является важнейшей задачей для развития экономики страны. Оно обеспечит устойчивость в условиях санкционного давления, – отметил полпред.

Юрий Трутнев акцентировал, что модернизация автомобильного пункта пропуска (АПП) «Пограничный» безрезультатно продолжается с 2011 года. В планах завершить работы в четвертом квартале 2024 года. Также сроки вновь перенеслись на «Полтавке» с 2024-го на четвертый квартал 2026 года. В том числе полпред перечислил морской пункт пропуска «Находка». Его начавшаяся в 2011 году реконструкция должна была завершиться в конце 2023-го.

– Я могу этот список продолжать. Он достаточно длинный. Но, мне кажется, достаточно сказать, что из 27 пунктов пропуска на девяти расторгнуты договоры, что характеризует качество управления строительством со стороны министерства транспорта. Здесь надо наводить порядок, – заключил Трутнев.

Насчет приграничных объектов высказался губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что МАПП «Краскино» в следующем году заработает по новому образцу. Его реконструкцией, как и других переездов, занимается Росгранстрой под наблюдением полпреда и аппарата совета безопасности. Кроме того, поднят вопрос продолжения строительства дороги Владивосток – Находка. Губернатор назвал эту трассу возможностью для расширения международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» (Харбин – Гродеково – Владивосток/Находка/Восточный – порты АТР) и «Приморье-2» (Хуньчунь –Краскино – Посьет/Зарубино – порты АТР).

– Нужно выполнять те решения, которые предусматривают нормальную работу пунктов пропуска: организовывать их строительство по современному образцу, регулировать грузопотоки подведомственной организацией Минтранспорта, привести в порядок дорожную сеть у пунктов пропуска. В ином случае мы теряем свои экспортные и импортные возможности по наращиванию грузооборота, – заключил губернатор.

Большая часть грузопотока (80%) проходит через 12 точек. Фото: Социальные сети

Ранее Олег Кожемяко предложил расширить приморскую часть Транссибирской магистрали Так, транспортный коридор нужно увеличить от Волочаевки в Хабаровском крае до Находки на юге региона.

Простаивающие грузы действительно наносят серьезный ущерб экономике во время ее разворота на Дальний Восток. Юрий Трутнев сообщил, что объем не перевезенных по БАМу и Транссибу грузов в 2021 году составил 70 миллионов тонн. В 2022 году потребности в экспорте возросли до 258 миллионов, однако из них до пункта назначения может не дойти около 100 миллионов тонн продукции.

– Разворот транспортных потоков на Дальний Восток привел к резкому повышению требований к срокам модернизации Восточного полигона. Вся продукция, которая выпускается в России экспортноориентированными предприятиями, повернулась на Дальний Восток и в те страны, с которыми мы продолжаем экономическое сотрудничество. <…> Очевидно, нужно разобраться, чего нам не хватает. Если денег – нужно выделить и привлечь недостающую рабочую силу, технику.

К слову, по информации китайских СМИ, на фоне пограничного коллапса КНР увеличивают экспорт и импорт между Россией и провинцией Хэйлунцзян. За 2021 год оборот морепродуктов вырос на 20,6% и составил 272,8 тонн.

По словам замначальника Управления коммерции субъекта Вана Сяньхуа, на территории пунктов пропуска «Суйфэньхэ» (соответствует АПП «Пограничный» – здесь и далее примечание редакции), Дуннин («Полтавка»), «Фуюань» (сообщается с Хабаровском) и «Лобэй» («Амурзет») создается инфраструктура для импорта из России замороженных и свежих морепродуктов. Более того власти региона и предприниматели собираются запустить поезд с вагонами-рефрижераторами между Харбином и Владивостоком для прямого ввоза морепродуктов с Дальнего Востока.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» опубликовала материал о состоянии погранпереходов в Приморском крае. На примере МАПП «Краскино» редакция показала, в каких условиях работают главные ворота в Азию для морепродуктов и других товаров экспорта. Постоянные проблемы этого пункта заключаются в изношенности инфраструктуры, слабом оборудовании (либо и вовсе его отсутствии). То, о чем говорил полпред, мы подкрепили фактами, взятыми из бесед с дальнобойщиками. Водители попросту оставляют фуры в очередях, потому что за день только около 30 из них могут проехать, в то время как в Китай хотят попасть примерно две сотни.

Делегации Росгранстрой (организация, отвечающая за модернизацию погранпереходов) периодически проверяет сухопутные пункты края. Остается отметить, что в 2011 году только перестройка «Краскино» обошлась в 897 миллионов рублей, на «Пограничный» ушло 582 миллиона.

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