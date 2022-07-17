Часть моста рухнула в Приморье

Фото: t.me/dpscontrol_public.
Пугающие фото оказались в распоряжении редакции «Комсомольской правды-Владивосток». На кадрах – мост на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, который частично рухнул. Подробности в материале.
По сообщениям очевидцев, подъезд к мосту на 387 ктлометре автодороги размыло, и часть конструкции рухнула. Сейчас на этом участке пути работает спецтехника, начались восстановительные работы, проезд перекрыт.
Фото: t.me/dpscontrol_public.
Напомним, что вот уже несколько дней в Приморском крае бушует непогода. С 16 июля в регионе введен режим ЧС «межмуниципального характера регионального уровня». Чрезвычайная ситуация сложилась также в Дальнегорске и Тернейском мунокруге. Такое решение принято из-за смещения циклона, обильных осадков, повреждению дорог и подтоплению домов.
В первом муниципалитете на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово образовалось 23 перелива, село Маргаритово и поселок Моряк Рыболов оказались отрезаны от остального края, в семи населенных пунктах нет сотовой связи.
Подробнее о том, какие дороги размыло, и проезд сейчас невозможен, читайте в материале «КП-Владивосток».
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