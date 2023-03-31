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НовостиВладивосток30 марта 2023 23:44

Во Владивостоке увеличился список тех, кто может претендовать на льготную платную парковку

Оформить специальные разрешения могут жители некоторых домов
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Претендовать на льготную парковку могут только жители определенных домов.

Претендовать на льготную парковку могут только жители определенных домов.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке увеличился список домов, жители которых могут претендовать на платную парковку по льготной цене. Для этого им необходимо оформить специальное резидентное соглашение, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Теперь к списку домов, которые оказались в зоне платной парковки, добавились следующие адреса:

Уткинская, 15;

Батарейная, 8б;

Набережная, 16;

Океанский проспект, 1;

Алеутская, 51;

Пологая, 31;

Посьетская, 28а, 28б, 32, 36, 40;

Береговая, 6;

Дальзаводская, 25;

Пушкинская, 34,48, 52.

Получить резидентное соглашение и меньше платить за парковку могут только те, кто является собственником квартир или же заключил договоры социального или служебного найма жилья в домах, расположенных в данной парковочной зоне.

Следует отметить, что в реестр разрешений вносят не более двух автомобилей на одно жилое помещение, а действует льгота всего один год. Стоимость годового разрешения обойдется в 2000 рублей. Парковка второго транспорта будет стоить намного дороже – 35 000 рублей в год.

Подать заявление на получение льготной парковки можно в администрацию города, через МФЦ или Госуслуги. Какие для этого необходимы документы, можно посмотреть по ссылке.

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