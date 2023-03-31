Претендовать на льготную парковку могут только жители определенных домов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке увеличился список домов, жители которых могут претендовать на платную парковку по льготной цене. Для этого им необходимо оформить специальное резидентное соглашение, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Теперь к списку домов, которые оказались в зоне платной парковки, добавились следующие адреса:

Уткинская, 15;

Батарейная, 8б;

Набережная, 16;

Океанский проспект, 1;

Алеутская, 51;

Пологая, 31;

Посьетская, 28а, 28б, 32, 36, 40;

Береговая, 6;

Дальзаводская, 25;

Пушкинская, 34,48, 52.

Получить резидентное соглашение и меньше платить за парковку могут только те, кто является собственником квартир или же заключил договоры социального или служебного найма жилья в домах, расположенных в данной парковочной зоне.

Следует отметить, что в реестр разрешений вносят не более двух автомобилей на одно жилое помещение, а действует льгота всего один год. Стоимость годового разрешения обойдется в 2000 рублей. Парковка второго транспорта будет стоить намного дороже – 35 000 рублей в год.

Подать заявление на получение льготной парковки можно в администрацию города, через МФЦ или Госуслуги. Какие для этого необходимы документы, можно посмотреть по ссылке.

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