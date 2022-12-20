В начале следующей недели пройдет второй этап запуска платных парковок.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
Второй этап запуска платных парковочных пространств стартует 26 декабря во Владивостоке. В рамках него в городе заработают еще 22 паркомата. Работать они будут по будням с 8:00 до 19:00 часов. Возможность бесплатно оставить свою машину на определенных зонах будет у приморцев ночью, а также в выходные и праздничные дни, сообщили в пресс-службе мэрии.
Запуск первой очереди платных парковок произошел во Владивостоке 25 ноября. Однако сопровождался он большими техническими неполадками: система дала сбой, терминалы для оплаты не реагировали на нажатие клавиш, приложение вовсе не грузилось и так далее. Несмотря на это реализовать желаемый план удалось спустя некоторое время, а подключение остальных терминалов пройдет в начале следующей недели.
В столице Приморья появится 2214 платных парковочных мест, оплатить которые водители должны в течение первых 15 минут. Сделать это можно через приложение, сайт и смс. Нарушения правил фиксируют паркрайты, курсирующие по городу, а штраф за неоплаченную парковку составляет от 1500 рублей.
В мэрии поделились списком адресов и стоимости платных парковок, которые появятся во Владивостоке 26 декабря:
– Уткинская (переулок Павленко от Океанского проспекта до Уткинской; от переулка Павленко до Океанского проспекта; Уткинская, 5, до Океанского проспекта, 31).
28 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Уткинская, 3, 5, 5а, 8, 10, 14.
– Фонтанная, 16, до Алеутской, 45; Фонтанная, 47-61; Океанский проспект, 20-40.
131 парковочное место, стоимость – 75 рублей в час, для категории А, М – 37,5 р в час, категории С – 150 р, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 р в час.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома, расположенные по адресу:
Фонтанная,19, 31/2, 35, 44, 47;
Мордовцева, 8, 8, строение, З, 8Б, 8в, 8г.
– Светланская (от дома №4 до 20 и от 1 до 11).
67 парковочных мест, стоимость для авто категории В – 100 рублей в час, для категории А, М – 50 р в час, категории С – 200 р, для категорий D, BE, CE, DЕ - 300 р в час.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Светланская, 1, 1/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16.
– Проспект Красного Знамени (от пересечения с улицей Иманской до проспекта Красного Знамени,38).
102 парковочных места, стоимость для тс категории В – 50 рублей в час, для категории А, М – 25 рублей в час, категории С – 100 рублей в час, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 рублей в час.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Проспект Красного Знамени, 30, 34, 38.
– 1-я Морская (1-я Морская от пересечения с Алеутской до улицы 1-я Морская, 8; ул. 1-я Морская,7-9)
59 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
1-я Морская, 6/25, 8;
Посьетская, 23.
– Адмирала Фокина (Адмирала Фокина, 19, до Океанского проспекта,9; Адмирала Фокина,14, до Уборевича, 5)
69 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Адмирала Фокина, 14, 17, 22, 24, 27, 29, 31;
Океанский проспект, 8.
– Иманская (Иманская, 2, строение, 5, до Комсомольской,2).
17 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
ул. Комсомольская, 2.
– Комсомольская (Комсомольская,1-13; Комсомольская, 2 до дома № 20в, строение, 2).
46 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Комсомольская, 7.
– Лазо (от дома № 8 до № 28).
32 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Лазо,16, 20, 26.
– Экипажная (Экипажная, 4, до Светланской, 108).
41 парковочное место, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Экипажная, 4, 8, строение, 6, 16.
– Некрасовская, 84-90.
21 парковочное место, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Некрасовская, 84, 86, 90.
– Проспект Острякова (Острякова, 2, до Океанского проспекта,90; Острякова,11 до Красного Знамени, 37).
116 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Острякова, 3, 7, 8, 9; Океанский проспект, 90.
– Пологая (Пологая, 16 - 36; Пологая, 17, до Алеутской,31; Пограничная, 7, строение, 4 до дома № 15в; Пограничная, 20-22).
133 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Пограничная, 7, 22, 22а; Алеутская, 31; Пологая, 16, 17, 18, 20, 24, 28, 30.
– Посьетская ( Посьетская, 10-46; Адмирала Захарова от Бестужева до Посьетской; Бестужева, 22а до 1-ая Морская).
276 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Захарова, 5; Бестужева, 20, 22, 23, 24а, 26а, 35, 36/38, 40, 46; Посьетская, За, 5, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 23.
– Прапорщика Комарова (Прапорщика Комарова, 52, строение, 2, по Алеутской до Прапорщика Комарова, 35в; Прапорщика Комарова, 16-34).
133 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Прапорщика Комарова, 9, 9Б, 15, 25/1, 29, 31а, 34.
– Семеновская (Семёновская, 6г - 22; Семёновская, 16, по Океанскому проспекту до Семёновской,25).
43 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 100 руб/ч, для категории А, М – 50 руб/ч, категории С – 200 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 300 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Семёновская, 8, 10, 20, 25; Океанский проспект, 16.
– Суханова (Суханова, 6,6а; участок напротив домов № 6, 6а по ул. Суханова, рядом со сквером имени Суханова; ул. Суханова, 1-11).
59 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Суханова, 1, 5, 6, 6а, 11.
– Уборевича (Уборевича, 8 по Береговой, вдоль Центрального сквера, участок вдоль Уборевича, 6; Уборевича, 10а -12; Уборевича, 20-30/37; Уборевича, 17, до Прапорщика Комарова, 35в).
157 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Береговая, 8; Уборевича, 6, 10а, 10Б, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 28.
– Фадеева (от дома № 1а до дома № 12ж).
125 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Фадеева, 4, 4а, 12.
– Дальзаводская (участок вдоль дома № 2, строение, 1, по Дальзаводской; Дальзаводская, 4, до пересечения с Капитана Шефнера; участок вдоль дома № 27 по Дальзводской; Капитана Шефнера, 2, до Светланской, 106).
109 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Дальзаводская, 27.
– Народный проспект (от дома № 43, корпус, 1, до дома № 21а; Народный проспект, 28, строение,1, до 28Б; Народный проспект возле домов № 11Б и № 2);
132 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Народный проспект, 25, 27, 43,корпус,1, 43,корпус,2.
– Пушкинская (Пушкинская, 16-68;13-107; Пушкинская, 25е, до Всеволода Сибирцева, 16, строение, 2).
318 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.
К территориальной зоне относятся следующие жилые дома:
Светланская, 109; Пушкинская, 6, 8, 15, 16, 18, 21а, 23, 35, 55, 68, 107.
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