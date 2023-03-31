Жители Камчатки ответят за добычу редчайших и красивейших птиц

Браконьеры могут провести в колонии до восьми лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Камчатке четверых мужчин осудят из-за добычи, содержания и хранения особо ценных диких птиц. Браконьеры хранили шестерых кречетов, занесенных в Красную книгу РФ, в подвале гаража, из-за чего трое из них погибли. На имущество участников ОПГ наложен арест, а каждому из них грозят лишение свободы до восьми лет и штраф до двух миллионов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в СУ СК по Камчатскому краю, с сентября по декабрь 2022 года трое жителей поселка Крутогоровский Соболевского района и один иностранец незаконно добывали, содержали, хранили и перевозили краснокнижных птиц в Петропавловск-Камчатский. Хранили они их в подвале гаража, из-за чего трое кречетов погибли, остальные – прошли реабилитацию и выпущены в естественную среду обитания. Общая сумма ущерба от действий браконьеров составила более 13 миллионов рублей.

Мужчины хранили шестерых кречетов в подвале гаража. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Сотрудники правопорядка провели обыски у 53-летнего хозяина гаража, изъяли оружие и боеприпасы. Все участники ОПГ находятся под домашним арестом до решения суда, а на их имущество наложен арест на сумму более шести миллионов рублей.

Мужчины обвиняются в совершении преступления по части 3 статьи 258 УК РФ. Расследование завершилось, поэтому в ближайшее время суд вынесет злоумышленникам приговор. Иностранец согласился сотрудничать со следствием, поэтому в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

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