Лестница огорожена, работает техника: что произошло в одном из районов в столице Приморья

О случившемся рассказали приморцы в социальных сетях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке на улице Котельникова рухнула подпорная плита. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе администрации, городские службы отправились устранять последствия обрушения и на время работ огородили лестницу. ЧП устранено. Подробности – в материале.

Информация об упавшей подпорной плите появилась в социальных сетях. По информации муниципального центра управления по Владивостоку, устранять ЧП отправились сотрудники МБУ «Содержание городских территорий». Специалисты убрали рухнувшую конструкцию. Позднее будет решаться вопрос о строительстве новой стены.

Работы провели специалисты МБУ «Содержание городских территорий». Фото: Администрация Владивостока

Напомним, что на Ключевой во время строительных работ была повреждена труба, из-за чего жильцы домов остались без воды. Местные не раз говорили о том, что подобное рано или поздно произойдет. О возведении гостиницы на этой улице «Комсомолка» писала ранее.

ЧП устранили. Фото: Администрация Владивостока

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