Получить соцвыплаты смогут не менее 20 тысяч семей с детьми в Приморье. Фото: Даниил ОПАРИН

Почти 4 миллиарда рублей планируется выделить в Приморье на меры социальной поддержки при рождении детей. Об этом сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморья, в 2023 году мерами соцподдержки в рамках нацпроекта «Демография» уже пользуются больше десяти тысяч семей, что составляет больше половины годового плана. В ведомстве добавили, что выплаты помогают повысить благосостояние семей с детьми. Именно поэтому на эти цели планируется потратить более 3,5 миллиарда рублей.

Получить соцвыплаты смогут не менее 20 тысяч семей. В перечень мер, стимулирующих семьи на рождение детей, входит единовременная выплата при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал на второго, третьего и последующего ребенка и так далее. Кроме того, с января 2023 года в Приморье действует «Подарок новорожденному», сумма которого составляет десять тысяч рублей.

Следует отметить, что подробную информацию о положенных выплатах семьям с детьми в Приморье можно узнать на сайте регионального минтруда и соцполитики.

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