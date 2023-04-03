Народные умельцы: как владивостокские водители изощряются, чтобы не оплачивать парковку

Вот такой незамысловатой выдумкой приморцы спасают себя от штрафов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Судя по тому, что происходит на платных парковках во Владивостоке, местные автомобилисты до сих пор так и не привыкли к нововведениям. Или просто не смирились? Однако факт остается фактом: народные умельцы всячески пытаются обойти наказания за неоплату. Таких автомобилистов, как оказалось, предостаточно. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» прогулялся по центральным улицам, и вот что из этого вышло.

Так, на улице Пушкинской во Владивостоке удалось обнаружить нерадивых автомобилистов, которые изощренными способами закрывают госномера своих транспортных средств. В ход идут и банковские карты, и защитные маски, а также обычные клочки бумаги и оказавшиеся под рукой визитки. Конечно, если фиксироваться нарушения будут вручную, то убрать «приспособления» не составит труда.

Очередной «гений парковки».

Еще «пачку» подобных нарушителей корреспонденту удалось обнаружить на Лазо. Здесь, кстати, почти каждый третий водитель скрыл свои номера перед тем, как оставить его в зоне платной парковки. Что примечательно, некоторые доходят даже до того, что снимают госномера, но только с передней части авто. Если обойти машину, то можно обнаружить табличку с номером, которая даже ничем, на удивление, не прикрыта.

Снятые номера. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Но справедливости ради стоит отметить, что законопослушных граждан на платных парковках все же больше.

Как ранее сообщала «Комсомолка», платные парковки заработали еще в декабре 2022 года. Уже тогда это новшество вызвало резонанс среди автомобилистов и одобрение среди пешеходов.

В феврале 2023 года «жертвой» паркрайта стал первый автомобилист из Владивостока. За минуту ему на почту пришло 20 уведомлений о штрафах на общую сумму в 22 500 рублей. Эту ситуацию «КП – Владивосток» подробно разбирала в материале.

Вопрос, как будут бороться с «народными умельцами», обходящими штрафы вышеописанными способами, пока остается открытым. Редакция запросила комментарий у компетентного ведомства и продолжит следить за развитием событий.

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