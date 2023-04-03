Не судите строго: на Камчатке мужчина защищал товарища, который расстрелял его резиновыми пулями

Во время ссоры мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор жителю Петропавловска-Камчатского за стрельбу резиновыми пулями в приятеля. Мужчине назначили лишение свободы сроком на 3 года условно, потому что товарищ нарушителя просил не наказывать злоумышленника слишком строго. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В прокуратуре Камчатского края сообщили, что пьяный подсудимый поссорился с другом в октябре 2022 года. Когда аргументы кончились, разъяренный мужчина схватил огнестрельное оружие, заряженное резиновыми пулями, и не менее шести раз выстрелил по ногам и телу пострадавшего. На этом злоумышленник не остановился, он избил товарища.

Помирились мужчины во время предварительного следствия. Подсудимый возместил ущерб потерпевшему, а тот, в свою очередь, просил суд не наказывать строго своего приятеля.

Следует отметить, что фигуранта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з», часть 2, статья 111 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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