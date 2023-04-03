Карта подземных толчков. ФОТО: Камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН».

Несколько землетрясений произошло на Камчатке 3 апреля 2023 года. Согласно информации камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН», на полуострове зафиксировано около шести подземных толчков магнитудой 6,9, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

По данным сейсмологов, землетрясение могло достигать шести баллов, что оценивается учеными как сильное. Специалисты зафиксировали нескольких подземных толчков в акватории Тихого океана в 54 километрах от села Никольское и в акватории Авачинского залива в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского.

РАЗРУШЕНИЯ

В региональном МЧС сообщили, что в результате удара стихии в населенных пунктах пострадали только объекты инфраструктуры. Повреждения пришлись на столицу края, Вилючинский городской округ и Елизовский район. Спасатели продолжают обследовать здания. Угрозы цунами не предвидится.

Последствиями землетрясения жители полуострова делились в социальных сетях. На кадрах видно, как во многих магазинах товары падали со стеллажей, с некоторых зданий обвалились фрагменты фасадов, внутри построек и домов на полу оказались цветы и бытовые предметы. Кое-где в квартирах рушилась отделка.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в результате ЧС в зданиях образовались трещины, обвалилась штукатурка. Бетонные плиты упали на одной из улиц Петропавловска-Камчатского.

– Сейчас в крупнейших населенных пунктах края – Петропавловске, Елизовском районе и Вилючинске, работают оперативные группы, которые обследуют строения. На данный момент, идет сбор общей информации о последствиях 6-тибального подземного толчка. Готовим проведение оперативного штаба, где будут обсуждены последствия и перечень принимаемых мер.

Магнитуда 6,9 представляет довольно серьезную опасность для жителей региона Фото: Социальные сети

ОТКЛЮЧЕНИЯ

Из-за вибраций на крупнейшей геотермальной электростанции России Мутновской ГеоЭс-1 отключился турбогенератор №2. Без электричества остались несколько микрорайонов Петропавловска. Подачу энергии быстро наладили.

МНЕНИЯ

Сейсмолог, научный сотрудник Тихоокеанского государственного универсанта Константин Рябинкин отметил, что магнитуда 6,9 представляет довольно серьезную опасность для жителей региона – 7-8 баллов. Для сравнения: в Турции здания разрушились при магнитуде около 7-8.

– Загвоздка была в технологии строительства, которые были использованы при возведении зданий [в Турции]. Как правило, на Камчатке с этим проблем не было. Я очень сомневаюсь, что будет какое-то более мощное землетрясение. Могут произойти так называемые афтершоки: повторные землетрясения в том же месте, но менее мощные. Чего-то большего ждать не стоит. Все самое «большое» уже произошло.

Специалисты отмечают, что магнитуда является достаточно умеренной. Эпицентр находился близко к Петропавловску – всего 44 километров, поэтому подземный толчок ощущался так сильно.

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