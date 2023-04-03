Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за высокого класса пожароопасности

Ухудшения ожидаются в период 4-5 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации синоптиков, на территории края зафиксировали третий уровень пожароопасности, в некоторых районах – четвертый. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились специалисты Примпогоды, в период с 4 по 5 апреля в Анучинском, Партизанском, Пограничном и Яковлевском районах сохранится четвертый (высокий) класс пожарной опасности, ожидается он в Лазовском, Хорольском и Чугуевском районах. Из-за этого синоптики объявили штормовое предупреждение о неблагоприятном явлении.

Дожди, которые ожидаются в Приморье 6 апреля, могут понизить уровень пожароопасности до первого.

Напомним, что во Владивостоке ввели противопожарный режим. Жителям и гостям города запретили посещать леса и разводить открытый огонь. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов организовать круглосуточную работу оперативных штабов.

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