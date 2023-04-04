Камеры наблюдения и квадрокоптеры помогут найти поджигателей леса в Приморье

Информация со специального оборудования будет поступать в единую диспетчерскую службу и подразделения МЧС. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье установят камеры наблюдения и запустят квадрокоптеры, чтобы предотвратить природные пожары и найти поджигателей, сообщили в правительстве края. Информация со специального оборудования будет поступать в единую диспетчерскую службу и подразделения МЧС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что главная причина пожаров – рукотворная, поэтому использовать системы наблюдения необходимо. Он поручил профильным ведомствам и главам территорий установить оборудование:

– Необходимо наладить работу по выявлению поджигателей – ни один пожар не должен остаться безнаказанным. Нужно выявить, добраться до причины возгорания и привлечь виновника к ответственности. Только так мы сможем навести порядок с палами.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов рассказал, что в 2023 году количество термоточек превысило среднемноголетние значения, потому что аграрии игнорируют требования пожарной безопасности на своих территориях. Он предложил заводить административное дело и доводить его до конца в каждом случае возникновения пожара по вине сельхозпроизводителя.

Следует отметить, что во время пожароопасного сезона в Приморье было составлено 15 проколов и проведено 25 проверок.

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