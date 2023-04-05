Александр Вовненко: гостиница на Ключевой может просто съехать на территорию Пушкинского театра

Пушкинский театр находится в опасной близости от строительных работ на Ключевой, 5. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Исторический район Владивостока в опасности? Ответа на этот вопрос еще нет, но многие жители города переживают – каковы же могут быть последствия стройки в районе Ключевой, 5? Согласно закону возле указанного дома – объекта культурного наследия – должна быть охранная зона с расстоянием минимум в 100 метров. Однако работы начались прямо под боком.

Рядом, всего в 30 метрах от места возведения трехэтажной гостиницы на девять номеров, стоит Пушкинский театр, который также работает в стенах исторического здания, построенного в 1906 году. Сюда стекают воды, каждое утро заполняющие котлован, а затем откачиваемые сотрудниками компании-подрядчика. Директор культурного учреждения Александр Вовненко рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» о своих опасениях.

– Пушкинский театр и здания по Ключевой расположены, как я понимаю, в непростой ситуации – на террасированном склоне Орлиной сопки. Часть нашего здания – в сопке.

В районе сложная ситуация с грунтовыми водами. Текут ручейки и ключи, из стен цокольного этажа здания летом всегда сочится вода. В этой ситуации есть вполне обоснованные опасения, что новый дом просто съедет по склону на территорию Пушкинского театра.

Уже сегодня мы видим, что в котловане, который быстро вырыли, много воды. Повреждена система водоснабжения дома №5 по Ключевой. Так сказать, излишки воды строители слили на нашу территорию.

Все это не способствует сохранению исторического здания, облика заповедной Пушкинской улицы.

В подтверждение своих слов Александр Вовненко скинул видео, на кадрах вдоль теплотрассы активно стекает вода, хотя обильных осадков в последние дни не было, тающий снег в округе отсутствует.

Борьба за историю и память морского города Владивосток продолжается.

СПРАВОЧНО

Дом на улице Пушкинская, 27, где сегодня располагается Пушкинский театр, признан объектом культурного наследия регионального значение. По паспорту ОКН он называется «Здание бывшего Собрания приказчиков, в котором в 1906 году нелегально работал первый социал-демократический кружок под руководством Льва Михайловича Карахана, впоследствии известного советского дипломата».

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