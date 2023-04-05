Король «туалетных махинаций» в Приморье окажется на скамье подсудимых

Олег Неглядов в Хасанском районном суде. Фото: Прокуратура Приморского края

Бывший глава Зарубино Олег Неглядов, обвиняемый сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ, совсем скоро окажется на скамье подсудимых. Прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время документы передадут в местный суд. «Комсомольская правда – Владивосток» напоминает, какие грехи числятся за экс-чиновником.

Задержание главы Зарубинского городского поселения Хасанского района стало неожиданностью для Приморья. 16 июля 2022 года региональная прокуратура вдруг выпустила релиз о том, что Олег Неглядов отправлен в СИЗО на два месяца. Тогда-то жители края и узнали, что, оказывается, чиновник своими неосторожными и, как потом открылось всему свету, темными делишками привлек внимание сотрудников ФСБ и Следственного комитета.

Сначала следователи узнали, что с марта 2017-го по февраль 2018 года решил «подработать» и положил себе в карман две взятки на общую сумму более 160 тысяч рублей. За эти денежки Олег Иванович закрыл глаза на «туалетные махинации», а именно на прием и оплату работ по уборке общественных туалетов в рамках муниципальных контрактов. В итоге на главу поселения завели «уголовку», параллельно с этим появились дела и в отношении того, кто дал взятку, и человека, передавшего ее.

На этом «шара» Олега Неглядова не закончилась. В декабре все того же 2017 года он решил по своему усмотрению распорядиться городской землей на берегу бухты Алеут. Кусок территории площадью 3,5 тысячи квадратных метров отошел другу Неглядова – предпринимателю.

Аферы главы Зарубино остались незамечены, поэтому он пошел дальше. С марта 2021-го по июль 2022 год он, откровенно говоря, «забил» на заявления семи земляков, которые хотели получить участок по программе «Дальневосточный гектар». Информацию об этом надзорное ведомство распространило несколько месяцев назад, в январе. Оказалось, что часть документов пылилась больше года.

В итоге на Олега Неглядова завели уголовное дело по двум эпизодам взятки (часть 4 статьи 290 УК РФ), превышению должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) и халатности (часть 1 статьи 293 УКРФ).

Для того чтобы экс-глава поселения понял, что шутки с законом плохи, правоохранители арестовали его машину Toyota Land Cruiser Prado, «повесили замок» на земельный участок площадью 1,5 тысячи «квадратов» с домом, а также заморозили 1,3 миллиона рублей на его счету.

Дело будут рассматривать в Хасанском районном суде, но дата слушания еще не назначена.

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