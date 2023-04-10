Поэтому русских трудно победить: Олег Кожемяко показал самодельные танки-вездеходы приморских бойцов в зоне СВО

Губернатор посетил приморских бойцов в зоне СВО. Скриншот: Telegram-канал kozhemiakoofficial

Губернатор Приморья Олег Кожемяко показал самодельную пушку на одном из вездеходов в зоне СВО. Бойцы прикрепили ствол к автомобилю, который, скорее всего, передали добровольцам «Тигра» жители края, сообщает «КП – Владивосток».

– Вот поэтому русских трудно победить! Хочется, чтоб быстрее все наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми, – пишут в комментариях к посту приморцы.

Видео с очередной поездки на передовую появилось в Telegram-канале главы региона. На записи солдаты едут по дороге на джипе. На крыше автомобиля – крупнокалиберная пушка.

– Посетил в эту поездку на передовую и наш добровольческий отряд. Привезли по заказу ребят спецоборудование: монокуляры, тепловизоры, коллиматоры и прочее. Среди них есть и новые спецсредства на пробу, – отметил Олег Кожемяко.

Отметим, что губернатор доставил грузы 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригаде. Также он от имени Владимира Путина в торжественной обстановке наградил медалями и знаками «Герой Приморья» бойцов 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады

К слову, в марте жители Уссурийска передали в зону СВО три внедорожника «Нива», которые были куплены за счет денег резервного фонда администрации городского округа.

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