В поселке Ключи пепла выпало настолько много, что некоторые дома и машины оказались полностью под вулканическими осадками. Фото: Социальные сети

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке продолжается. Примерно в 17:30 по местному времени (8:30 по Москве) высота нового пеплового выброса дошла до 12 тысяч метров над уровнем моря. Специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН предполагают, что уже ближе к ночи пепел может выпасть в Петропавловске-Камчатском (между ними, к слову, 563 километра), а также в Мильковском, Быстринском, Тигильском и Елизовском районах. А тем временем поселок Ключи, который накрыло больше всего, посетил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. О том, какие он дал распоряжения, читайте в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

ПОСЛЕДСТВИЯ МОЩНОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ

В первую очередь в Ключах начались проблемы с водоснабжением. Администрация района совместно с другими ведомствами занялась ликвидацией последствий извержения и пеплопада, а также организовала подвоз воды, которым занимаются пожарные подразделения ЦОД и военные.

– Также заказали питьевую воду в бутылках. Будет закуплено для Ключей и Козыревска по 5 тонн питьевой воды.

В населенных пунктах организовали точки по выдаче индивидуальных средств защиты – их местные жители могут найти, например, на пожарных постах. Глава муниципалитета уверяет – всем средств защиты хватит.

Важное решение касалось детей:

– Предлагаю перевести школьников Ключей и Козыревска на дистанционное обучение на десять дней.

Глава Усть-Камчатского МР отправился в поселок Ключи. Фото: Олег Бондаренко / Telegram-канал @bondarenko_ukmr

ОПАСНОСТЬ ПЕПЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ПОСЛЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ШИВЕЛУЧА

Олег Бондаренко отмечает, что нахождение детей в местах, где выпал пепел, и вовсе под вопросом – там даже взрослым тяжело дышать и передвигаться на своих двоих. Технике, отметим, тоже непросто – вулканические осадки с легкостью залетают даже в мелкие щели.

На дорогах смесь из подтаявшего снега и пепла. Фото: Олег Бондаренко / Telegram-канал @bondarenko_ukmr

Кроме того, из-за пеплопада в некоторых населенных пунктах района отключали электроснабжение, сейчас оно восстановлено. А в 17 часов открыто движение по дороге Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Дорожное полотно не пострадало.

Все пространство завалено пеплом, в населенном пункте трудно дышать. Фото: Олег Бондаренко / Telegram-канал @bondarenko_ukmr

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