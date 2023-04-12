Брата депутата ГД Виктора Пинского Олега задержали из-за мошенничества с землей в Приморье

Олег Пинский. Фото: соцсети

Директор ДальНИСС Олег Пинский, брат депутата Государственной думы Виктора Пинского, был задержан 10 апреля 2023 года. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и превышении полномочий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственное управление СК по Приморскому краю.

Решается вопрос об избрания ему меры пресечения. Как уже писала редакция, Пинский-младший оказался связан с ОПГ из 12 чиновников и юристов Росреестра и ППК «Роскадастр», которые с помощью фиктивных документов присваивали себе земельные участки. Как полагает следствие, с мая 2022 года по март 2023 года Пинский в роли директора ДальНИИСС превысил полномочия и предоставил юрлицу здание на Бородинской без аренды.

Фигурант и участники предполагаемой ОПГ, считают в СК, поместили в инвентарное дело техпаспорт на объект, составленный в 2007 году, в итоге «переоформив» площадь на себя в 2021 году с помощью подлога документов. Ущерб округу составил 2,2 миллиона рублей.

Подробнее о задержании ОПГ редакция писала в отдельном материале «КП».

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