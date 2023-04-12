Ученые объявили о третьем выбросе пепла вулкана Шивелуч на Камчатке

Утром шлейф золы разлетелся на 350 километров. ФОТО: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «ЕГС РАН»

На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч. Над исполином появился очередной столб пепла, достигший 6 тысяч метров над уровнем моря, сообщает «КП – Дальний Восток».

Как рассказали в краевом филиале «Единой геофизической службы Российской академии наук», за день, 12 апреля, было зафиксировано целых три выброса: в 10:00 (пепловый столб вырос до 10 километров), в 12:54, (до 8 километров), и в 18:19 (до 6 километров).

При этом, согласно спутниковому снимку, утром шлейф золы разлетелся на 350 километров. Академики считают, что с этого момента процесс выброса не прерывался.

Напомним, северо-восточное побережье Камчатского края накрыло густое облако дыма. Постепенно населенные пункты засыпало слоем пепла. В ночь на 11 апреля началось мощное извержение Шивелуча, о котором год назад предупреждали ученые. «КП – Дальний Восток» публиковала видео и фото этого события.

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