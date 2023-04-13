Все дети о ней знают: в жилом районе Владивостока нашли снаряд неизвестного происхождения

Местные еще не обращались в полицию. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Владивостока сообщили о мине, найденной ими на Адмирала Смирнова, 2. Происхождение снаряда неизвестно, вероятно, он очень старый, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали обеспокоенные читатели, все дети знают о снаряде и периодически приходят посмотреть примерно неделю. В полицию еще никто не обращался. Отметим, в районе Снеговой Пади во время строительства неоднократно находили старые неактивные боеголовки, но нынешняя ситуация, разумеется, все равно представляет опасность для местных.

Редакция обратилась в пресс-службу регионального УМВД за комментарием о ситуации. Вероятно, оперативные службы в скором времени проверят найденный объект. Будем надеяться, что предмет не представляет опасности и будет утилизирован.

Напомним, для портового города такие находки – не редкость. В 2019 году удалось обнаружить даже редчайшие снаряды времен Гражданской войны. Подробнее – в материале.

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