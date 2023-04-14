Организаторы крупнейшего open-air фестиваля рассказали, кто выступит на сцене во Владивостоке

Одна из приглашенных звезд - Mary Gu. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже в июне 2023 года Владивосток впервые примет на площадках города крупнейший open-air фестиваль VK Fest. Создавать атмосферу будут лучшие артисты российских чартов, а со сцены прозвучат самые популярные среди пользователей соцсети хиты. Организаторы мероприятия приоткрыли завесу тайны и рассказали, кто выпустим в дальневосточной столице. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

17 июня на набережной Цесаревича выступят рэп-исполнитель Баста, певицы Mary Gu и MIA BOYKA, а также один из самых эпатажных исполнителей Эльдар Джарахов. Но это еще не окончательный список артистов-участников.

– Список будет пополняться. Позже будут также представлены известные спикеры и блогеры, которые выступят на фестивале, – уточнили в пресс-службе ВКонтакте.

Напомним, что VK Fest в 2023 году будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах России. Стартует мероприятие во Владивостоке, далее переместится в Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и завершится 15 и 16 июля в Москве. Билеты можно приобрести на официальном сайте.

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