Бывшего бойца ММА Абдула Захарова заключили под стражу

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Прокуратура Приморского края

В Приморье избрали меру пресечения Абдулу Захарову, которого обвиняют в нападении на местных бизнесменов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, с января 2003 года он вступил в группировку, которую организовал житель Славянки Данияр Шанов. Злоумышленники нападали на предпринимателей, с помощью огнестрельного оружия вымогали у них деньги.

До декабря 2015 года Захаров и другие участники хасанской группировки требовали у местного бизнесмена деньги, а также Toyota Crown стоимостью более миллиона рублей. Угрозы подействовали на приморца, он отдал 2,7 миллиона.

Задержали бывшего бойца ММА 13 апреля. Суд избрал меру пресечения и заключил Захарова под стражу, в СИЗО он пробудет месяц и 15 суток.

Расследование уголовного дела, которое завели на Данияра и Абдула, по частям 1 и 2 статьи 209 УК РФ (создание и участие в банде, в целях нападения на граждан), пунктам «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере) продолжается и контролируется прокуратурой.

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