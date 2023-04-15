С 17 по 25 апреля во Владивостоке ограничат посещение кладбищ

Как раз на это время приходится Радоница – день поминовения усопших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 по 25 апреля посещение кладбищ Владивостока будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Закрытыми для посещения в утренние часы и вечерние часы будут кладбища «Лесное», «Морское», «Центральное», «Аякс» и «Подножье». В ведомстве сообщили, что такая мера вынужденная: специалисты будут обрабатывать территории от клещей.

С 17 апреля акарицидная обработка начнется и в Покровском парке. С 18 по 20 число жителей и гостей дальневосточной столицы просят ограничить свои прогулки по газонам. О том, где еще в ближайшее время будут травить клещей, в администрации города сообщат дополнительно.

– Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2023 году эти насекомые проснулись раньше обычного. Первый укус клещом человека был зафиксирован 7 марта. А потому акарицидная обработка популярных мест отдыха в Приморье началась совсем не по графику.

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