В Приморье шесть человек оказалось в ловушке горящей многоэтажки

В пресс-службе МЧС по Приморскому краю рассказали подробности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Находке утром загорелся балкон на восьмом этаже многоквартирного здания. Люди оказались в огненной ловушке. В считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные и спасли из квартир шесть человек.

Несмотря на то, что огнеборцы очень быстро добрались до дома, уже во всю полыхал огонь. В итоге сгорела квартира и частично языки пламени повредили балкон девятого этажа. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В пресс-службе МЧП Приморья сообщили, что во время происшествия никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о пожаре в ночном клубе Владивостока Unique. Все произошло в момент поздравления именинника в ночь на 25 декабря. Один из посетителей случайно поджег потолок горящим предметом – несмотря на это, молодые люди продолжили праздновать на фоне разгорающегося огня. Паника началась только тогда, когда в прямом смысле запахло жареным.

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